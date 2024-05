A Milano torna la quinta edizione del Festival di Atelier Teatro per portare il teatro gratis alle periferie

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – RiPalchi Fioriti, sessione di primavera deldigiunto alla Vorganizzato dalpopolare dellemilanesi dal 16 maggio al 9 giugno. La manifestazione, “Le mille e una piazza 2024” che riporta i classici greci e latini nei parchi e nei giardini urbani, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età, presta attenzionee ai territori caratterizzati da criticità sociali come i quartieri ERP per favorire l'aggregazione della città partendo da piazze, giardini urbani e parchi, mercati comunali e biblioteche delle. L’obiettivo di...

Premio sorellanza : al via alla sesta edizione al teatro Umberto di Nola , Presentazione l’11 maggio 2024 alle ore 18,30 Condivisione, empatia, collaborazione. Al via la sesta edizione del Premio sorellanza organizzato dall’Associazione My ...

Cuticchio come Noè sull'Arca per "La macchina dei sogni" - Cuticchio come Noè sull'Arca per "La macchina dei sogni" - La 41° edizione de "La Macchina dei Sogni", il festival organizzato da Mimmo Cuticchio, ha per titolo "Come l'Arca di Noè" e si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno a Palermo, divisa tra il teatro dei p ...

Discorsi con la Terra, a Firenze debutta festival Planetaria - Discorsi con la Terra, a Firenze debutta festival Planetaria - Al via dal 7 al 9 giugno, al teatro della Pergola di Firenze, la prima edizione del festival Planetaria - Discorsi con la Terra. (ANSA) ...

ShorTS 2024 – Il premio Cinema del Presente ai fratelli D’Innocenzo - ShorTS 2024 – Il premio Cinema del Presente ai fratelli D’Innocenzo - La 25° edizione dello ShorTS International Film Festival assegna il premio Cinema del Presente ai fratelli D’Innocenzo.