Palestinesi spogliati - bendati e legati ai letti con i pannoloni per giorni | una Abu Ghraib israeliana nell’inchiesta della Cnn

(Di venerdì 10 maggio 2024) Due foto sfocate in cui si vedono decine di uomini, con tute grigie, costretti immobili a sedere per terra, su dei materassini sottili. Il filo spinato tutto intorno, le luci dei riflettori puntate su di loro e qualche coperta posata sulle gambe. Ciò che le foto non dicono è che quelle persone sono detenutiin quella che la Cnn ha identificato come la base-carcere del Negev di Sde Teiman. Nell’aria le grida delle guardie che pretendono il massimo silenzio dai prigionieri che provano a comunicare tra loro pur non sapendo chi si trova al loro fianco, oltre a un fetore di ferite mal curate. L’inchiestatv americana mostra le immagini di quella che assume le sembianze di una Abu. Le ha raccolte da tre fonti interne che hanno poi testimoniato segretamente ciò che ...

