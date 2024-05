Così convinsi Spalletti a farsi intervistare - il racconto del regista del film su scudetto Napoli

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – ''Dopo la vittoria delloe l'approdo nella nazionale azzurra,non voleva più fare l'intervista. Mi diceva: 'Non sono importante, non sono più l'allenatore del, non serve…''. Andrea Bosello, classe '75, nato in Friuli ma napoletano di adozione, produttore edel'Sarò con te', dedicato alla conquista del tricolore