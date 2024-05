Taekwondo - Europei Belgrado | splendido Dell’Aquil - è medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) UnoVitoa si prende lanei Campionatiin scena a. Il pugliese così bissa il risultato ottenuto cinque anni fa a Bari, e prosegue nel migliore dei modi l’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il percorso del classe 2000 di Mesagne è cominciato direttamente agli ottavi di finale, in cui ha battuto per 2-0 l’israeliano Ori Patishi. Ai quarti di finale ha sbarrato la strada, sempre per 2-0, all’ungherese Sharif Gergely Salim. Nel penultimo atto ha poi eliminato l’azero Gashim Magomedov con lo score di 2-0. Infine in finalea è riuscito a battere alla distanza per 2-1 il giovane beniamino di casa Lev Korneev. SportFace.