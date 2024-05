Calcio femminile C Jesina in Romagna ospite del Riccione in cerca di soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per le due squadre è come un derby. La squadra di Casaccia vuol dare continuità dopo l’ottima prova contro il Sudtirol. Under 15 e Under 17 week end di finali per il titolo interregionale Marche Umbria JESI, 10 maggio 2024 – Dopo i tre punti contro il Sudtirol che hanno fatto tanta classifica lasalirà domenica adella seconda forza del campionato. Una partita difficile, sulla carta quasi proibitiva, le romagnole in casa hanno perso solo contro Merano, ma che l’undici di Casaccia proverà a far sua portando in campo tutte le cose buone che in questo ultimo periodo sono state messe in evidenza ed ancor di più migliorate. under 15perugia Squadra giovane lae dunque spensierata. La cosa potrebbe essere un vantaggio per giocare con quella necessaria concentrazione ...