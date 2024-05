Oddio - cosa fanno? Choc alla conferenza dell’Eurovisio - i due cantanti beccati così

(Di venerdì 10 maggio 2024) Giovedì sera durante la seconda semifinalen Song Contest, Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele, si è qualificata per la finale, che si terrà sabato. Insieme a lei anche Angelina Mango con la noia, bravo vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, la rappresentante greca Marina Satti, in gara con Zari e i Paesi Bassi, con Joost Klein, che canterà Europapa. I due, quelli di Grecia e Paesi Bassi, sono stati protagonisti di un gesto diventato virale sui social. Ma andiamo con ordine, giovedì a Malmö, la città svedese in cui si tiene il concorso, c’è stata una partecipata manifestazione in sostegno della Palestina. Secondo la polizia fra le 5mila e le 6mila persone hanno protestato sia contro le azioni militari dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza sia contro la partecipazione di Israele all’Eurovision. ...

Incredibile quanto successo nelle scorse ore con Alberto Matano . Ad essere coinvolta la collega Antonella Clerici , che ovviamente sarà rimasta spiazzata. Gli ospiti presenti in studio a La vita in diretta hanno subito sottolineato al padrone di ...

LA ZAMPATA DI RE LEONE. GANNA E' STATO BRAVO, MA POGACAR E' UN CORRIDORE FUORI CORSA - LA ZAMPATA DI RE LEONE. GANNA E' STATO BRAVO, MA POGACAR E' UN CORRIDORE FUORI CORSA - Il campione australiano Luke Plapp ha conquistato la maglia bianca al Giro d'Italia al termine di una bella prova a cronometro e regala una grande soddisfazione al Team Jayco AlUla. Il 23enne ...

Cosa c’è sulla bici di un ciclista al Giro d’Italia: il significato degli appunti in codice - cosa c’è sulla bici di un ciclista al Giro d’Italia: il significato degli appunti in codice - In occasione della sesta tappa al Giro d'Italia è diventata virale una fotografia del primo piano di un manubrio con sopra attaccato un foglietto stracolmo ...

Raffaello Tonon si stacca i capelli in diretta a “Mattino 4”. Federica Panicucci allarmata: “Oddio attento che ti rimane” - Raffaello Tonon si stacca i capelli in diretta a “Mattino 4”. Federica Panicucci allarmata: “oddio attento che ti rimane” - Panico in studio a “ Mattino 4 ”. Il tema della puntata era legato al turismo estetico e ai trapianti di capelli. I conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno ospitato Raffaello Tonon, che ...