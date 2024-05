Firenze - la Pergola dal teatro alla piazza con poesi - lezioni di mimo e letture di Dante

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della manifestazione ‘Una domenica al Teatro Romano in Auto d’epoca ’, nella giornata di domani , 5 maggio, un’ordinanza ha disposto il divieto di sosta , con rimozione coatta, in piazza Ponzio Telesino ...

Enorme curiosità tra il numeroso pubblico accorso ieri sera in piazza Minniti per assistere a “Grand Cabaret”, lo spettacolo teatrale unico nel suo genere che ha visto esibirsi la crew napoletana di Bus Theater – Teatro Viaggiante , un gruppo di ...

Firenze, 86° Maggio Musicale: debutta «Jeanne Dark» di Vacchi in prima esecuzione assoluta - Firenze, 86° Maggio Musicale: debutta «Jeanne Dark» di Vacchi in prima esecuzione assoluta - Sul podio, alla guida del ContempoArtEnsemble, il maestro Alessandro Cadario; la regia è curata da Valentino Villa Sul podio, alla guida del ContempoArtEnsemble, il maestro Alessandro Cadario; la regi ...

Firenze, la Pergola dal teatro alla piazza con poesia, lezioni di mimo e letture di Dante - Firenze, la Pergola dal teatro alla piazza con poesia, lezioni di mimo e letture di Dante - Firenze, 10 maggio 2024 - Una delle metafore più frequenti che si applicano al teatro è che spesso viene visto come “piazza ”, agorà, luogo di ritrovo. Ed è vero, invertendo i fattori, che è la piazza ...

Acireale, il teatro di via Alessi sarà dedicato al puparo Emanuele Macrì - Acireale, il teatro di via Alessi sarà dedicato al puparo Emanuele Macrì - ACIREALE (CATANIA) – A cinquant’anni dalla morte, la Città di Acireale ricorderà Emanuele Macrì intitolandogli il teatro di Via Alessi, in segno di stima e gratitudine verso una delle figure più ...