Aurora boreale in Emilia Romagna - quando e dove vedere lo spettacolo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bologna, 10 maggio 2024 – Preparate gli obiettivi, perché fra poche ore potrebbero servire a immortalare – anche alle nostre latitudini in– un’, o qualcosa che le assomiglia moltissimo: lo Space weather prediction center del Colorado, infatti, ha indicato l’arrivo imminente di “un’espulsione di massa coronale (in gergo, Cme), che colpirà il campo magnetico terrestre tra il 10 e l’11 maggio. Questo evento potrebbe innescare una tempesta geomagnetica di classe G2, che potrebbe intensificarsi fino a classe G3 se un’ulteriore ‘Cme’sse raggiungere la Terra nello stesso periodo”., una delle spettacolari immagini scattate lo scorso novembreil fenomeno fu visibile in...

Allarme tempesta solare “severa” sulla Terra nel weekend. Aurora boreale Occhi al cielo - Allarme tempesta solare “severa” sulla Terra nel weekend. Aurora boreale Occhi al cielo - Allerta per l’impatto su rete elettrica, reti e dispositivi satellitari. Il fenomeno, però, potrebbe far colorare il cielo anche in Italia e a basse latitudini ...

Una forte tempesta solare sta per…" - Una forte tempesta solare sta per…" - Una forte tempesta solare investirà la Terra nella giornata di sabato 11 maggio. Gli effetti del fenomeno, che potrebbero già cominciare a manifestarsi con intensità ridotta entro la serata di venerdì ...

Aurora boreale, quando e dove vedere lo spettacolo in Emilia Romagna - Aurora boreale, quando e dove vedere lo spettacolo in emilia Romagna - Preparate gli obiettivi, perché fra poche ore potrebbero servire a immortalare uno show in cielo, dovuto ad una tempesta geomagnetica. Il meteorologo Pierluigi Randi spiega il fenomeno ...