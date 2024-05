Calcio Juniores Regionale e Provinciale - programm - risultati e marcatori delle gare tra il 4 e l’11 maggio

Eventi: Regione, giovani ginnaste Artistica '81 sul tetto d'Europa - Eventi: Regione, giovani ginnaste Artistica '81 sul tetto d'Europa - Questo, in sintesi, il messaggio portato dall'assessore regionale alle Autonomie locali alla cerimonia organizzata dall'Artistica '81 per festeggiare le medaglie vinte dalle proprie ginnaste ai ...

Moser su ciclista 17enne investito, 'non è giusto morire così' - Moser su ciclista 17enne investito, 'non è giusto morire così' - Il conducente del veicolo, un 57enne residente in provincia di Belluno ... ciclistica italiana ha annullato le trasferte della rappresentativa della categoria juniores in programma per il fine ...

Matteo Lorenzi muore a 17 anni investito da un furgone in Trentino. Era una giovane promessa del ciclismo - Matteo Lorenzi muore a 17 anni investito da un furgone in Trentino. Era una giovane promessa del ciclismo - Matteo Lorenzi, 17enne ciclista della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, è morto ieri, giovedì 9 maggio, intorno alle 15:30 in un incidente stradale a Cive ...