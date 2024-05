Difesa | Crosetto - ‘Italia da sola non potrebbe difendersi da attacchi come a Ucraina o Israele’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Non penso esista un futuro senza Nato. L’Italia danon, se dovessimo subire un attaccoquello dell’non avremmo potuto difenderci e se avessimo subitoquello di Israele durato sei ore, non saremmo riusciti a fermare tutti i missili che Israele è riuscita a fermare”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido, nel corso dell’evento ‘La visione lombarda per il futuro dell’Europa’ organizzato da Confindustria Lombardia.“Non per colpa di qualcuno, ma perché negli ultimi 40 anni pensavamo di non aver bisogno della Difesa, che le guerre non esistessero più, che ogni investimento nella Difesa fosse uno spreco. Siamo precipitati in un mondo completamente diverso – ha sottolineato ...