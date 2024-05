Demedicalizzazione delle ambulanze - le proposte delle associazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDi seguito la nota inoltrata al Presidente della conferenza dei sindaci, On. Clemente Mastella, al Direttore Generale dell’Asl, Dott. Gennaro Volpe e al Direttore Sanitario ASL di Benevento, Dott. Marco De Fazio, circa leoperative utili ad evitare ladel servizio di 118. Le sottoscritte, facendo seguito alla riunione del 16.10.2024 convocata dalla S.V. per discutere sulla riorganizzazione del servizio di emergenza 118 della ASL di Benevento, espongono quanto segue. Premesso che Il servizio di Emergenza Territoriale 118 della ASL di Benevento, come disposto dai provvedimenti regionali, ha una dotazione organica di 78 medici da utilizzare in dieci postazioni mobili con ambulanza medicalizzata (otto SAUT e due PSAUT) e tre postazioni fisse (due PSAUT e una Centrale ...