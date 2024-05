Vela - Mondiali Nacra 17 | Tita-Banti restano in test - ma Gimson-Burnet si avvicinano dopo tre prove di Gold Fleet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Vento ancora leggero a La Grande Motte per la prima giornata di(la quarta complessiva) ai Campionati2024 di17.una lunga attesa, nel pomeriggio il comitato organizzatore è riuscito a far disputare tredella flottacon l’Italia che continua a recitare un ruolo da protagonista e resta in corsa per le medaglie iridate con due imbarcazioni. Alti e bassi nel day-4 per i Campioni Olimpici ein carica Ruggeroe Caterina, che mettono a referto uno score di 5-1-8 conservando comunque la leadership della generale con un vantaggio di 6 punti sui fenomenali britannici John/Anna(in grande rimonta con 1-5-1) e 14 sugli ...