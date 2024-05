William rassicura sulle condizioni di Kate | Sta bene

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Il principeha fornito un aggiornamento positivodi salute della moglie, dicendo che "sta". Aè stato chiesto di, mentre visitava l'unico ospedale delle Isole Scilly, situate al largo dell'Inghilterra sud-occidentale, dovesi è recato per visitare un importante progetto in costruzione su un terreno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Come sta Kate Middleton in cura dopo l’operazione all’addome, parla il principe William - Come sta kate Middleton in cura dopo l’operazione all’addome, parla il principe william - Il principe william durante un impegno sulle Isole Scilly ha risposto a una domanda riguardante le condizioni di salute della moglie kate Middleton, in ...

Kate Middleton, come sta La frase di William strappata dai sudditi in Cornovaglia: «Sta andando bene» - kate Middleton, come sta La frase di william strappata dai sudditi in Cornovaglia: «Sta andando bene» - kate Middleton è alle prese con le cure contro il cancro. E dal principe william arrivano segnali di fiducia sulle condizioni della principessa di Galles. Rassicurazioni che arrivano dalle ...

Kate e il tumore, William rompe il silenzio in ospedale: la lettera commovente alla moglie - kate e il tumore, william rompe il silenzio in ospedale: la lettera commovente alla moglie - kate e il tumore william rompe il silenzio e rivela le sue condizioni di salute. Segnali di fiducia sulle condizioni della principessa di Galles, kate Middleton, consorte dell'erede al ...