HUAWEI Pura 70 Ultra | il più alto score nella storia di DXOMARK

(Di venerdì 10 maggio 2024), che da anni giudica le performance fotografiche degli smartphone, ha appena decretato70re dei cameraphone Il nuovo re è qui!70è il miglior smartphone con fotocamera con il punteggio piùdella classifica: 163 punti. Il nuovo fiore all’occhiello diè lo smartphone più avanzato per gli appassionati di fotografia attualmente disponibile sul mercato.70: il top cameraphoneè un’autorità consolidata in materia di immagini che valuta e classifica le fotocamere e le attrezzature fotografiche. Punto di riferimento da ...

Huawei lancia in Italia i suoi nuovi flagship: scopriamo dettagli e prezzi di Huawei Pura70 , Huawei Pura70 Pro e Huawei Pura70 Ultra ! L'articolo Huawei Pura70 , Pura70 Pro e Pura70 Ultra in Italia : diamo il benvenuto alla nuova era Huawei proviene ...

