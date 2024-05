Bambini intossicati a scuola - nausea e vomito per oltre 130 alunni | due studenti al pronto soccorso

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una giornata di festa dedicata a un progetto alimentare che ha coinvolto diverse scuole si è trasformata in un incubo. Ben 132e sette insegnanti hanno accusato lievi...

