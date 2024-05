Mercato Napoli - l’annuncio è una mazzata | non vestirà la maglia azzurra il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si complica ildel: l’obiettivo azzurro nonladei partenopei nella prossima stagione. Ilsi muoverà tantissimo sulper rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri devono obbligatoriamente tornare in Champions League nella prossima stagione e per farlo c’è bisogno di un’importante campagna acquisti. Prima di affondare i vari colpi in programma, il, però deve risolvere l’incognita allenatore. In base alla scelta di chi siederà in panchina la prossima stagione, la dirigenzasi muoverà di conseguenza sul. Nel frattempo, però, ilnon è assolutamente immobile sul. Consapevoli dell’addio di Osimhen, gli ...