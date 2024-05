Visti i recenti (e salatissimi) aumenti, tantissimi utenti Telepass st anno pensando alla Disdetta e forse vi conviene: vi spieghiamo come poter avere un anno di canone gratis In un mondo frenetico, dove il tempo è una risorsa preziosa, il ...

Canone Telepass gratis per chi fa la disdetta, cosa sappiamo sull’offerta dopo l’aumento dei prezzi - canone telepass gratis per chi fa la disdetta, cosa sappiamo sull’offerta dopo l’aumento dei prezzi - Sui social si è diffusa l'indiscrezione secondo cui telepass offre un anno di abbonamento a canone gratuito a coloro che esprimono la volontà di recedere ...

MooneyGo vs UnipolMove, i sistemi di pedaggio a confronto - MooneyGo vs UnipolMove, i sistemi di pedaggio a confronto - Funzionano allo stesso modo del telepass, ma hanno tariffe e piani diversi. Ecco quali sono le differenze Il mondo dei telepedaggi autostradali è in continua evoluzione. Non c'è solo telepass, infatti ...

Come passare da Telepass a UnipolMove. Prorogata la promo con 12 mesi gratis - Come passare da telepass a UnipolMove. Prorogata la promo con 12 mesi gratis - telepass ha recentemente annunciato un aumento dei prezzi per i suoi servizi, con un incremento del canone base a partire dal 1° luglio 2024. Questo cambiamento si inserisce in un… Leggi ...