Rapporto Liverpool | Arne Slot avvia il processo per il primo acquisto come allenatore dei Reds

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sito inglese:ha già fatto di un giocatore il suo obiettivo principale di trasferimento prima della sua proposta di trasferirsi al. Il 45enne dovrebbe prendere il posto di Jurgen Klopp quest’estate, con il tedesco che ha annunciato la sua intenzione di lasciare Anfield dopo nove anni alla guida.ha avuto successo in Olanda e nonostante non sia stato ancora nominato nuovodei, si dice che le trattative stiano procedendo in modo positivo. GUARDA Perché ilvuole così tantoSecondo Football Insider, ilha “fatto la prima mossa” verso l’del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners entro la fine dell’anno. A 26 anni, ...