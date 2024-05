Giappone - resti di topo nel pane | ritirate migliaia di confezioni dai supermercati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una scoperta scioccante all’interno di un alimento diffusissimo.disono stati scoperti nel, portando la Pasco Shikishima Corporation, una rinomata azienda di prodotti da fornose, a richiamare centinaia dididiin cassetta e a offrire rimborsi ai clienti. La decisione è stata presa dopo che alcuni consumatori hanno segnalato di aver trovato pezzi di roditore in almeno due pacchetti acquistati presso un supermercato. La società ha prontamente riconosciuto l’errore, facendo scattare il richiamo dal mercato per oltre 104.000e scusandosi con la clientela.dinel: la scoperta horror, scatta il ritiro dai ...

