Il sangue universale prodotto in laboratorio potrebbe rivoluzionare le trasfusioni Gli scienziati hanno appena fatto un passo avanti verso la realizzazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) UnilinRecenti studi suggeriscono che utilizzando i batteri intestinali siottenere un donatore di”, consentendo a qualsiasi gruppo sanguigno di donare a qualsiasi altro. Obiettivo: ridurre la carenza diL’obiettivo di questo lavoro è risolvere il problema della carenza di, anche se il gruppo sanguigno 0 è considerato, non sempre è disponibile in quantità sufficienti, quindi una soluzionesarebbe di grande aiuto. Lo studio e i risultati Il nuovo studio pubblicato sulla rivista Microbiologia della natura ha individuato molecole di zucchero responsabili ...

Rosso, Bianco & Sangue Blu: il sequel è ufficiale! - Rosso, Bianco & sangue Blu: il sequel è ufficiale! - Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno ancora una volta sullo schermo, insieme, per il sequel di Rosso, bianco & sangue blu ufficialmente in produzione.

“Di che sangue sei”, al via il progetto “Blood Inclusivity” di Sobi - “Di che sangue sei”, al via il progetto “Blood Inclusivity” di Sobi - “Di che sangue sei”, al via il progetto “Blood Inclusivity” di Sobi per promuovere e sviluppare la consapevolezza della diversità come esperienza da vivere.

Congregazioni: Missionari del Preziosissimo Sangue, le celebrazioni per i 200 anni della presenza a Rimini - Congregazioni: Missionari del Preziosissimo sangue, le celebrazioni per i 200 anni della presenza a Rimini - Nel 2024 i Missionari del Preziosissimo sangue celebrano i 200 anni di presenza nella città ... questo luogo ho piacevolmente scoperto una ‘vocazione cattolica’, ovvero universale di questo santuario.