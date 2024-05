LIVE – Gigante-Cerundolo 1-6 3-4 - secondo turno Internazionali d’Italia Roma 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a mettere in difficoltà anche il più quotato, testa di serie numero 20. L’argentino è un giocatore di almeno un gradino superiore tanto che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale al Foro Italico. Non è però imbattibile eproverà a giocarsi le sue carte, spinto dal pubblicono. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti. I due giocatori sono pianificati come quinto incontro della ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

ATP Roma, i risultati di oggi agli Internazionali in diretta live - ATP Roma, i risultati di oggi agli Internazionali in diretta live - Problemi fisici fermano Musetti, che si ritira all'inizio del 2° set contro Atmane. Ora Darderi-Navone, più tardi Fognini, Cobolli, Gigante e Passaro. Esordio per Paolini nel tabellone femminile, in ...

Matteo Gigante chi è il tennista romano che brilla agli Internazionali - Matteo Gigante chi è il tennista romano che brilla agli Internazionali - Il classe 2002 originario di Casal Palocco sta brillando al Foro Italico dove ha superato nel derby azzurro Zeppieri. Ora affronterà Cerundolo ...

Sport in tv oggi (venerdì 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (venerdì 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Gigante vs Cerundolo 5° match e inizio programma dalle 11.00) 11.00 Tennis, WTA Roma: secondo turno -Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW. (Cocciaretto ...