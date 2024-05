Verso Milan-Cagliari - Pioli annuncia due recuperi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 10 maggio 2024), Stefanoin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i sardi hato il recupero di due giocatori Alla vigilia della sfida di campionato contro il, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, l’allenatore del, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Contro i sardi i rossoneri sono a caccia di una vittoria che manca ormai da più di un mese (-Lecce 3-0 del 6 aprile scorso). Urge dunque tornare ad un successo per concludere nel miglior modo possibile il campionato. Intanto,in vista della sfida contro i sardi, in lotta per la salvezza in queste ultime tre partite, hato due ...