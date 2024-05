Kinds of Kindness | svelati i character poster ufficiali e sono incredibili

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo il successo di Povere Creature!, che ha fruttato ben 4 Oscar tra cui il premio come miglior attrice protagonista per Emma Stone, l’attrice e Yorgos Lanthimos tornano a collaborare a un nuovo film,ofofè un film che Searchlist distribuirà quest’estate, il primo trailer del progetto è uscito a marzo, in uscita in tutti i cinema il 21 Giugno 2024. Letterboxd ha diffuso delle immagini didavvero inquietanti che mostrano i personaggi interpretati da Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau, Margaret Qualley e Mamoudou Athie. Parlando di queste locandine Letterboxd ha condiviso queste parole sul suo account instagram: “Primo sguardo aiche evidenziano ...

Subito prima di Cannes 2024 arriva il Rating R per la nuova collaborazione tra Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos. Il concorso di Cannes 2024 si profila sempre più piccante. A una settimana dall'inizio della kermesse arriva la valutazione ...

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Cannes che si terrà dal 15 al 24 Maggio, arriva la valutazione dell’MPAA per Kinds of kindness , che segna la quarta collaborazione, tre film + un corto, tra Emma Stone, o Emily, e il regista Yorgos ...

Pubblicati i primi poster del nuovo film di Yorgos Lanthimos con la Stone di nuovo sua protagonista e musa Emma Stone e Yorgos Lanthimos torneranno a collaborare ancora una volta in Kinds of Kindness dopo che la loro ultima collaborazione, Povere ...

Kinds of Kindness: i protagonisti del film di Yorgos Lanthimos nei nuovi poster - kinds of kindness: i protagonisti del film di Yorgos Lanthimos nei nuovi poster - Ecco i character poster die protagonisti di kinds of kindness, prossimo film diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone ...

Festival di Cannes 2024: programma, film in concorso, ospiti e tutto ciò che c’è da sapere - Festival di Cannes 2024: programma, film in concorso, ospiti e tutto ciò che c’è da sapere - In questo articolo una guida con tutto ciò che c’è da sapere su questa 77° edizione del Festival internazionale di cinema. Dal programma, agli ospiti e molto ancora sul Festival di Cannes 2024.

Kinds of Kindness: i nuovi poster del film di Yorgos Lanthimos - kinds of kindness: i nuovi poster del film di Yorgos Lanthimos - kinds of kindness è il prossimo film del regista Premio Oscar Yorgos Lanthimos, che torna a collaborare con Emma Stone. Dopo al primo breve teaser trailer – e dopo l’annuncio dell’anteprima mondiale ...