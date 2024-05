EA FC 24 Obiettivi Takumi Minamino TOTS | Requisiti E Recensione

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 10 maggio 2024) Glisono ora disponibili in FC 24. La carta speciale della modalità Ultimate Team può essere riscattata completando irichiesti. Glidella centrocampista giapponese possono essere completati accedendo ad UT fino alle 19:00 di venerdi 17 Maggio. In calce alla notizia potete consultare iper completare glidiche ha ricevuto la carta speciale Team Of The Season della Ligue 1 poichè ha fornito delle prestazioni eccellenti nelle partite della stagione in corso. Completando glidipotete ricevere anche dei premi aggiuntivi da utilizzare ...