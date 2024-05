Karate - Europei Zara 2024 | Itali - che spettacolo! Squadre di kumite in finale per l’o -o, così come Allesina e Belotti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Acontinuano glidi. Nel Day 3 dell’evento continentale sui tatami croati, l’a sta mostrando tutta la qualità del suo roster andando a raccogliere risultati importantissimi. Eccosono andate le cose nel dettaglio in questo venerdì 10 maggio.: ebbene, sia la squadra femminile sia quella maschile, si giocheranno l’oro nelle finalissime dei prossimi giorni. Straordinari i quintetti formati da Viola Lallo, Giulia Angelucci, Pamela Bodei, Anna Pia Desiderio e Clio Ferracuti e da Luca Maresca, Daniele De Vivo, Andrea Minardi, Michele Martina, Matteo Fiore e Matteo Avanzini. Il percorso delle donne ha visto l’a battere 2-0 il Montenegro (ieri, nel primo turno), poi in rapida successione ...

Zara – E’ una bellissima Italia ai Campionati Europei di Karate e Para Karate , in svolgimento a Zara, in Croazia. Gli Azzurri hanno staccato il pass per 4 finali e tre di esse avranno il sapore del l’oro continentale. L’altra sarà valida per il terzo ...

Zara , 9 maggio 2024 – salgono a otto le finali conquistate dall’ Italia agli Europei di Karate e Para Karate , in svolgimento a Zara , fino a domenica 12 maggio. Lunga la settimana di gare e oggi si è svolta la seconda giornata in programma. La squadra ...

La seconda giornata degli Europei 2024 di Karate , in corso di svolgimento a Zara , in Croazia, è andata ufficialmente in archivio. Ecco cosa è successo sui tatami balcanici, in ottica azzurra. La grande notizia arriva dalla finale ottenuta nel Kata ...

