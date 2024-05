L’allenatore del Bournemouth nominato allenatore della stagione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-09 13:18:03 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:delAndoni Iraola è uno dei cinque allenatori nominati per il premio Manager of the SeasonPremier League per il 2023-24. Il riconoscimento sarà parzialmente determinato da un voto pubblico con i fan che potranno esprimere un voto tramite il sito webPremier League prima di mezzogiorno di lunedì 13 maggio. I voti verranno combinati con quelli di una giuria di esperti di calcio e il vincitore sarà annunciato sabato 18 maggio. Ecco i candidati: Mikel Arteta – Arsenal Con due partite rimaste, l’Arsenal è in testa alla classifica e cerca di assicurarsi il primo titolo di Premier League in 20 anni. Mikel Arteta ha supervisionato i migliori ...