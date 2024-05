Indagato l’agente che ha sparato alla spalla un 36enne | la Procura valuta la legittima difesa

Milano – Il poliziotto che la scorsa notte ha sparato ferendo un egiziano davanti alla stazione Centrale di Milano è indagato per lesioni dolose aggravate ma la Procura ha già ipotizzato le scriminanti della legittima difesa e dell'uso legittimo ...

