Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Il confronto a due con le sole Meloni e Schlein a sfidarsi nel salotto di Bruno Vespa rischia di viola re pesantemente la par condicio. Non è consentito a nessuno, e alla TV pubblica in particolare, prestarsi a quello ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Il confronto a due con le sole Meloni e Schlein a sfidarsi nel salotto di Bruno Vespa rischia di viola re pesantemente la par condicio. Non è consentito a nessuno, e alla TV pubblica in particolare, prestarsi a quello ...

La Russia sta costruendo hangar per le testate nucleari in Bielorussia: la rivelazione del Nyt - La Russia sta costruendo hangar per le testate nucleari in Bielorussia: la rivelazione del Nyt - I propositi di Vladimir Putin di trasportare armi nucleari in Bielorussia accelerano. Quello che nel marzo di un anno fa era stato un annuncio poi caduto nel vuoto ora sembra concretizzarsi. Secondo i ...

Europee: Lupi (Nm); 'bene confronto ma assurdo accusare Vespa di parzialità' - europee: Lupi (Nm); 'bene confronto ma assurdo accusare Vespa di parzialità' - Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e’ una positiva novità, un atto di riconoscimento e legittimazione reciproca che, ci auguriamo, faccia abbassare i toni e sp ...

Perché bollette italiane sono tra le più care in Europa - Perché bollette italiane sono tra le più care in Europa - Peggio dell'Italia solo la Germania, (dove si spende circa il 20% in più rispetto al nostro Paese), l'Irlanda, il Belgio (entrambi al +13%) e la Danimarca Come rivelato da una statistica di Facile.it, ...