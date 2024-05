Ascoli-Pisa venerdì 10 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati Carrera quasi al compl -to, Aquilani in emergenza in difesa

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 9 maggio 2024) Uscito dal Barbera di Palermo con un pareggio in extremis che lo tiene in vita, l’diaffronta in casa ilsapendo di non avere il destino nelle proprie mani. Potrebbe infatti non bastare la vittoria ai marchigiani contro un avversario che dopo il 2 a 2 contro il Sudtirol ha perso ogni possibilità di agguantare i playoff: in caso di InfoBetting: Scommesse Sportive eci