La madre della sposa | dove è stato girato il film? Un set da vacanza

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 10 maggio 2024) IlLaha suscitato molta curiosità tra gli spettatori per quanto riguarda i luoghi in cui è. Ebbene, la commedia è stata girata on location in Thailandia, sull’isola di Phuket, in due lussuosi resort Anantara situati a Mai Khao e Layan. Ma non sono le uniche location da sogno deltargato Netflix con Brooke Shields e Benjamin Bratt, perché come spieghiamo di seguito ci sono anche aree turistiche che vi faranno venire voglia di andarci. La spiaggia di Laem Singh in ThailandiaCome scrive il sito sportskeeda, le riprese al di fuori dei resorts già citati, sono state effettuate su alcune delle spiagge più belle di Phuket, tra cui le spiagge di Patong, Kata e Laem Singh, quest’ultima una vera e propria gemma nascosta che è ...