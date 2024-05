(Di venerdì 10 maggio 2024) “Poste le basi per esprimersi al meglio. Maestri del mare, progetto per dare futuro all’azienda” "Il progetto Maestri del mare è nato per dare un futuro alla nostra azienda: la manodopera sta sempre più scarseggiando e anche per questo è progettato un corso di formazione con 90 persone, alcune già inserite e altre presto assunte.

Gruisti, operatori navali, addetti alla conduzione degli impianti e ai controlli dimensionali: sono davvero molte e a elevata specializzazione le professionalità che occorrono per far funzionare al meglio l’”industria del mare” , che rappresenta ...

Natalità, Sale (Fincantieri): "Strumenti più flessibili per lavorare da casa" - Natalità, Sale (Fincantieri): "Strumenti più flessibili per lavorare da casa" - “Poste le basi per esprimersi al meglio. maestri del mare, progetto per dare futuro all’azienda” "Il progetto maestri del mare è nato per dare un futuro alla nostra azienda: la manodopera sta sempre p ...

Natalità, Sale (Fincantieri): "Il nostro obiettivo è quello di passare dalla manodopera alla testa d'opera" - Natalità, Sale (Fincantieri): "Il nostro obiettivo è quello di passare dalla manodopera alla testa d'opera" - (Teleborsa) - "maestri del mare è un progetto nato per dare un futuro alla nostra azienda. Anche perché la manodopera sta sempre più scarseggiando e da questo punto di vista abbiamo progettato un cors ...

Elogio dell’errore, bellissima variante impazzita nel calcio tutto statistiche, algoritmi e scienza applicata alla tattica – il commento - Elogio dell’errore, bellissima variante impazzita nel calcio tutto statistiche, algoritmi e scienza applicata alla tattica – il commento - “ Errare humanum est (perseverare autem diabolicum) ”. La frase ha un padre illustre: Seneca il Giovane. Un intellettuale di duemila anni fa, quando a Roma andavano di moda le bighe e i combattimenti ...