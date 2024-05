Frosinone-Inter formazioni ufficiali | Inzaghi ne cambia sette!

Dopo la battuta d’arresto contro il Sassuolo, i nerazzurri sono pronti a scendere nuovamente in campo. Venerdì 10 maggio alle ore 20:45 l’Inter sfiderà in trasferta il Frosinone, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. TANTI CAMBI – ...

Inter, il PSG insiste per Thuram | I parigini pronti a pagare la clausola - Inter, il PSG insiste per Thuram | I parigini pronti a pagare la clausola - Squadra che vince non si cambia. Questa la filosofia che vorrebbe adottare l’Inter in questa sessione di mercato, in cui Marotta e Ausilio faranno di tutto per assicurare ad inzaghi una rosa più ...

Calcio in tv: Frosinone-Inter - Calcio in tv: Frosinone-Inter - Scende in campo già questa sera la serie A con l’anticipo della trentaseiesima giornata tra Frosinone e Inter, calcio d’inizio alle 20,45 con partita visibile soltanto in streaming su Dazn con il racc ...

Globe Soccer Awards il 28/5 in Sardegna, Gasperini in lizza - Globe Soccer Awards il 28/5 in Sardegna, Gasperini in lizza - L'edizione europea dei Globe Soccer Awards 2024 si terra' il 28 maggio in Sardegna in concomitanza con i LALIGA Awards. Edizione per la quale si ...