Onu - maggioranza schiacciante a favore dell’ingresso della Palestina | l’Italia si astiene

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lapuò diventare un membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione che riconosce lacome qualificata per diventare membro e ha raccomandato al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderarevolmente la questione”. Al Consiglio di Sicurezza gli Usa hanno posto il veto lo scorso mese, ma il via libera è una condizione necessaria per arrivare a una piena approvazione. Il testo è stato votato con 143 Paesi a, 9 contrari e 25 astensioni. L’Onu apre all’adesione, Israele protesta L’approvazionerisoluzione scatena le proteste dell’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, che prima del voto aveva tuonato: “Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni”. A suo ...

