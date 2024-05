Francesco Passaro guadagna 56 posizioni nel ranking ATP! Scalata sfrenata - dove può arrivare a Roma

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha firmato un grande colpaccio sulla terra rossa della Capitale, sconfiggendo l’olandese Tallon Griekspoor con una splendida rimonta. Il tennista italiano, che prosegue dalle qualificazioni, si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(5) e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di. Il perugino può così proseguire la propria avventura agli Internazionali d’Italia ed è ora atteso dall’incrocio con il portoghese Nuno Borges, per meritarsi l’ottavo di finale da disputare contro il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e Luciano Darderi.continua nella proprianelATP: con i risultati che sta ottenendo nella città eterna ha già incamerato 70 punti ed è salito di addirittura 56 ...

La grinta di Francesco Passaro . In una partita spalmata su due giorni, il nostro portacolori ha conquistato il Pietrangeli, battendo con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 7-6 (7) il francese Arthur Rinderknech (n.73 del ranking) nel primo turno degli ...

