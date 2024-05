Aiutatemi - non posso spostarmi ma il mio cane deve andare in clinica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Borgo a Mozzano (Lucca), 10 maggio 2024 - Emma è una “canona” adorata e adorabile, un Bovaro del Bernese di nove anni che vive a Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano, e soffre di una patologia molto seria. Ha la necessità di recarsi in unadi Crema, in Lombardia, dove è in cura da diversi mesi, per essere sottoposta a radioterapia, ma purtroppo la sua compagna umana, Cristina, è caduta fratturandosi il perone e si trova impossibilitata a guidare l’auto. Per questo lancia un accorato appello. “Ho bisogno di voi - chiede disperata Cristina - per la mia amatissima “Emmona” con la quale sto lottando con tutte le mie forze per una speranza di vita. Abbiamo Iniziato un percorso lontano da casa da un Veterinario che mi aiuterà a salvarla. Sono sempre andata da sola con lei fino a Crema e precisamente a Romanengo, dove si trova La Cittadina Fondazione Studi e ...