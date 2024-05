Quello che è successo è molto indicativo | Paolo Maldini picchia duro sul Milan

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le parole dia Radio Serie A non sono passate inosservate, soprattutto in casa. Non è un mistero che la bandiera rossonera non abbia gradito il modo in cui è stato silurato da Cardinale e soci, ecco perché non stupisce la stoccata al club, rifilata tramite i complimenti all'Inter. «Èche è- ha dichiarato-. I nerazzurri hanno una struttura sportiva che determina il futuro dell'area sportiva. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c'è stata un'idea di strategia. Non è un caso che il Napoli sia andato male dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. Si dà poca importanza alla gestione del gruppo, i giocatori non sono macchine, per essere produttivi hanno bisogno di persone che li ...

Milan , l’ex direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha rilasciato una lingua intervista nella quale si è soffermato anche sul suo futuro… Milan , Paolo Maldini : futuro? Non mi vedo in altri club di Serie A View this post on ...

Milan, Alciato attacca dopo l’intervista a Maldini: “Pressioni per non farla uscire” - Milan, Alciato attacca dopo l’intervista a maldini: “Pressioni per non farla uscire” - Alciato ha denunciato pressioni per non mandare in onda l'intervista con maldini, scatenando la reazione dei tifosi del Milan: per loro è il club che ha provato a censurare l'ex dirigente ...

Maldini confessa: "Veloce e grosso. Era il più forte attaccante mai affrontato" - maldini confessa: "Veloce e grosso. Era il più forte attaccante mai affrontato" - In un'intervista a Radio Serie A l'ex calciatore paolo maldini ha raccontato un retroscena su un avversario ai tempi del Milan.

"Pressioni Milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a Maldini - "Pressioni Milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a maldini - Autore dell'intervista mandata in onda nella giornata di ieri a paolo maldini, il giornalista Alessandro Alciato nelle ultime ore - tramite i suoi canali social - ha denunciato di aver subito ...