Università di Bologna - riqualificazioni e sostenibilità Nuova sede di Psicologia a Cesena

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 - L’disi rinnova: più di cento cantieri in programma, 385 milioni di euro investiti, nuovi spazi didattici, 800 nuovi posti letto per studenti e attenzione allae all’efficienza energetica: ecco il nuovo piano edilizio dell’Alma Mater per il triennio 2024-2026. Gli interventi aTrasferimento dei dipartimenti dell'area Stem Il principale obiettivo del nuovo piano edilizio è quello di portare a termine il trasferimento delle sedi dei dipartimenti Stem (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) e quelli medici- attualmente ubicati in Cittadella universitaria - in nuovi complessi al quartiere Navile. Questo perché possano essere garantiti spazi all’avanguardia, e laboratori più efficienti per la ricerca e la formazione degli studenti. ...