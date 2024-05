Serie B 2023 24 - Diretta Sky e NOW 38a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 10 maggio 2024) La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è laBKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo insu Sky e in streaming su NOW.LaBKT è la nuova denominazione dellaB, la seconda divisione del campionato di calcio italiano, nata con la collaborazione tra la Lega Nazionale Professionisti B e la società BKT, azienda multinazionale indiana specializzata nella produzione degli pneumatici Off-Highway. La nuova stagione-2024 vede ai nastri di partenza 20 squadre: la primadella cadetteria è in programma sabato 19 agosto, con l’ultimo turno, previsto per il 10 maggio 2024 che precederà la fase finale con playoff e playout.LaB è giunta all’edizione ...

La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il calendario della 36a e 37a Giornata Giornata della stagione 2023 / 2024 . Potrai seguire gli incontri in diretta su DAZN e Sky Sport . Definita anche la data per il match ATALANTA-FIORENTINA, valevole per ...

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a Giornata . Attiva ora. Venerdì 10 maggio 2024 si preannuncia una serata di grande calcio, con la Serie B che raggiunge il suo culmine nella 38ª Giornata . Alle 20:26, ...

Frosinone-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - Frosinone-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Frosinone e Inter si gioca venerdì 10 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...

Bruno senza freni: "Lo tocchi, fa sceneggiate incredibili. È il re dei simulatori in Serie A" - Bruno senza freni: "Lo tocchi, fa sceneggiate incredibili. È il re dei simulatori in serie A" - In una diretta Twitch l'ex calciatore Pasquale Bruno ha lanciato ... di una big del campionato insomma. In serie A non ci sono fuoriclasse, al massimo ottimo calciatori". Chiusura di Bruno con un ...