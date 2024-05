Prodi e Occhetto pionieri - la breve storia del duello tra leader in tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladei faccia a faccia televisivi trapolitici è abbastanza sintetica, almeno in Italia. Quello tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, in programma il 23 maggio su Raiuno, sarà l'ultimo di una serie non particolarmente lunga. Con un elemento di assoluta novità, però: le protagoniste sono due donne, mai successo in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Elezioni Europee 2024, ecco quando ci sarà il duello tv Meloni-Schlein. A Porta a Porta il primo confronto tra due leader donna in Italia - Fissato il duello tv tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein. Il primo tra due leader donna. Si farà a Porta a Porta.