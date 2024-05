Ultime Notizie Roma del 10-05-2024 ore 19 | 10

(Di venerdì 10 maggio 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano andiamo ain apertura momenti di tensione e oggi tra manifestanti e polizia nel corso della contnifestazione gli Stati Generali della natalità organizzati all’Auditorium della Conciliazione qui stamattina ha anticipato anche il papa Francesco ieri c’era stata la contestazione la ministra la famiglia Eugenia Roccella sei stato contatto quanti manifestanti hanno tentato di sorpassare il cordone di sicurezza degli agenti di polizia per raggiungere via della Conciliazione tu che dopo mezzogiorno il corteo a cui hanno preso parte i giovani che hanno aderito al coordinamento collettivi Sapienza studenti delle scuole superiori ha cercato di dirigersi verso via della Conciliazione e all’evento era presente anche il pontefice ...

Infortuni Atalanta , ecco le ULTIME per quanto concerne la seduta nerazzurra al Centro Bortolotti di Zingonia Verso Atalanta Roma dopo aver scritto la storia con il Marsiglia Ecco le ULTIME da Zingonia soprattutto per quanto concerne gli Infortuni .

Roma, ecco gli sfottò! "Bella Ciao" allo stadio e anche il Siviglia... Oltre il danno, la beffa. La roma esce dalla BayArena con una valigia colma di rimpianti, per quello che poteva essere e che, invece, un autogol ha cancellato.

Pd, Meloni vuole la Rai per il duello tv, giochiamo fuori casa - roma, 10 MAG - "Andiamo sul terreno più difficile, potremmo dire che giochiamo fuori casa". E' quanto commentano fonti Pd riguardo il duello tv fra la Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni.

Margherita Buy e Marco Bellocchio al Cinema Olimpia di Reggio Emilia - REGGIO EMILIA – Margherita Buy e Marco Bellocchio incontreranno i reggiani sabato 11 maggio al Cinema Olimpia (via Tassoni 4) alle ore 21. Presenteranno "Volare", esordio alla regia dell'attrice.