Baby Reindeer | ecco l’intervista e le dichiarazioni della vera stalker Martha

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’avvocato scozzese Fiona Harvey, che presumibilmente ha ispirato la serie drammatica di successo di Richard Gadd, ha minacciato di citare in giudizio Netflix in una bizzarra e scomoda intervista televisiva con Piers Morgan. Durante, che ha raccolto quasi 4 milioni di visualizzazioni in sole 12 ore, la signora Harvey ha negato di aver inviato a Gadd 41.000 e-mail e 100 lettere. Netflix aveva invece affermato che le e-mail presenti nello show sono le vere e-mail ricevute da Gadd dal suo. “Penso che probabilmente le abbia inventate lui stesso“, ha affermato la signora Harvey. Quando è stata sollecitata da Morgan a dare un numero, ha detto di aver inviato al comico “meno di 10 e-mail“. La 58enne ha inoltre affermato di aver incontrato il comico solo poche volte. Fiona Harvey durante ...