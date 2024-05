(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – E' di60il bilancio di unotra duedel servizio urbano di, in Argentina. Secondo quanto riporta El Clarin,la metà delle persone rimaste coinvolte nell'incidente – avvenuto verso le 10.30 ora locale, nei pressi della stazione del quartiere di Palermo – sono state ricoverate L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

Buenos Aires, scontro tra due treni: almeno 60 persone ferite - Buenos Aires, scontro tra due treni: almeno 60 persone ferite - Un treno passeggeri si è scontrato con un convoglio vuoto ed è deragliato venerdì mattina nel cuore della città di Buenos Aires, causando almeno 60 feriti.

Argentina, treno deraglia a Buenos Aires: 60 feriti, traffico ferroviario in tilt| VIDEO - Argentina, treno deraglia a Buenos Aires: 60 feriti, traffico ferroviario in tilt| VIDEO - Oggi 10 maggio a Buenos Aires, in Argentina, un treno è deragliato dopo essersi scontrato con un altro treno. Ci sono 60 feriti di cui 2 in modo grave.

Scontro tra treni, almeno 60 feriti a Buenos Aires - scontro tra treni, almeno 60 feriti a Buenos Aires - (Adnkronos) - E' di almeno 60 feriti il bilancio di uno scontro tra due treni del servizio urbano di Buenos Aires, in Argentina. Secondo quanto riporta El Clarin, almeno la metà delle persone rimaste ...