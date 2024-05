(Di venerdì 10 maggio 2024) () – Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione.affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il Gruppoha deciso di avvalersi di duepersempre più l’delle proprie notizie. Il primo è un sistema di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in ...

Roma, 10 mag. ( Adnkronos ) – – Tecnologia ed expertise per certificare l?informazione. Adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il ...

Roma, 10 mag. ( Adnkronos ) - - Tecnologia ed expertise per certificare l'informazione. Adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il Gruppo ...

Affinati gli strumenti contro le fake news - Bollino Adnverify e scudo della coalizione C2PA Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione. Adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di ...

De Luca (Consulenti): “Tra Ia e sicurezza al Festival del lavoro a confronto protagonisti Paese” - De Luca (Consulenti): “Tra Ia e sicurezza al Festival del lavoro a confronto protagonisti Paese” - (adnkronos) - "Il Festival del lavoro si rinnova ogni anno, quindi anche quest'anno sarà nuovo, sarà diverso, anche perché essendo una manifestazione che ...

Adnkronos, nuovi alleati tecnologici per garantire autenticità notizie - adnkronos, nuovi alleati tecnologici per garantire autenticità notizie - Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione. adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed ...

Offensiva di Mosca nel Nord: sfondato il confine ucraino e conquistati 4 villaggi. I russi avanzano e sono a 40 chilometri da Kharkiv - Offensiva di Mosca nel Nord: sfondato il confine ucraino e conquistati 4 villaggi. I russi avanzano e sono a 40 chilometri da Kharkiv - Far cadere Kharkiv per mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky. L’obiettivo di Vladimir Putin, fino a oggi solo ipotizzabile, adesso sembra palese. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbas ...