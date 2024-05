Fiona Harvey ha 58 anni ed è un avvocato scozzese | durante la trasmissione ha affermato di aver incontrato Richard Gadd - autore e interprete della serie Netflix

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 10 maggio 2024) Soprannominata “Una delle interviste più immorali” L’invito di Piers Morgan a, presumibilmente la vera Martha“Baby Reindeer”, ha suscitato polemiche, con alcuni che l’hanno etichettata come “una delle interviste più immorali di sempre”., undi 58, è apparso nel programma Uncensored di Morgan per confutare le accuse di stalking mosse contro di lei da, il creatore e protagonista. Negazione e sfidalaha negato con veemenza le accuse mosse contro di lei, affermando che non aveva intrapreso alcun ...