Abusi a Ischia e in Campania | il ministro | “Sindaco in galera | da confiscare tutte le abitazioni”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si torna a parlare divismo edilizio e di misure di abbattimento contro le case “fuorilegge”. La tragedia diriaccende i riflettori su un problema diffuso, soprattutto al Sud e in. E in queste ore arrivano dichiarazioni forti deldell’Ambiente, Gilberto Picchetto, Forza Italia.e in, il: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.