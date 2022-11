Torino | la dirigenza valuta il riscatto del centrocampista

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 27 novembre 2022) Undelavrebbe convinto laed il tecnico: ora si sta studiando una strategia per cercare di riscattarne il cartellino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Iltutte le mosse di mercato da mettere in atto durante le prossime sessioni di mercato. Prima di badare ai rinforzi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.