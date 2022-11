Argentina-Messico | il giorno dopo a Buenos Aires | ecco la febbre mondiale

... contro l'Arabia Saudita, l'è riuscita a rialzare la testa. Nella serata di ieri è così arrivata la prima vittoria al Mondiale, contro il. Mondiali ©LaPresseProtagonista della sfida,...È protagonista con la maglia del, guidato in panchina da Gerardo Martino, e può diventare un'opzione in ottica calciomercato ... più recupero, nella partita persa contro l', 2 - 0 il ...Il Mondiale è entrato ormai nel vivo: si stanno disputando le gare valide per la seconda giornata della Coppa del Mondo e ci sono già i primi verdetti. Il Gruppo C, ieri, ha visto tra le altre affront ...«Ci siamo divertiti comunque perché i tifosi messicani sono sempre allegri, ma la telecronaca è stata di parte. Lele Adani ha sminuito il Messico, e questo non ...