Ryan Reynolds svela di aver scritto un film di Natale su Deadpool

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Clamorosa rivelazione di, che ha raccontato in un’intervista diundisu, che però non verrà mai realizzato Chesi fosse calato a pieno nel ruolo diera ormai cosa nota, ma il suo amore per il personaggio dei fumetti Marvel assume sempre più dei contorni impressionanti. Durante un’intervista a Big Issues, l’attore ha infatti rivelato diun interodedicato al personaggio, in particolare uno speciale disu. Unche, purtroppo, non vedrà mai la luce.ha raccontato che gli piacerebbe ...

Per molti, è difficile immaginare che qualcuno tranneinterpreti Deadpool . Tuttavia Jensen Ackles ha rivelato che c'è stato un tempo in cui la 20th Century Fox stava valutando di scegliere lui per il ruolo . " C'era sicuramente un film per ...E, in una recente intervista, ha rivelato che qualche anno fa era a un passo dall'ottenere il ruolo di Deadpool che, come sappiamo, è andato poi al convincente. Deadpool: Nuovo trailer ...Quattro anni fa Ryan Reynolds aveva avuto un'idea per Deadpool, poi avrebbe tentato il primo esperimento nel 2018. Prossimamente avremo un Deadpool natalizio. - Leggi tutto l'articolo e guarda il vide ...La star di Deadpool, sposata con Blake Lively dal 2012, ha recentemente commentato la splendida notizia. Ecco le sue parole.