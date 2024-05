Tennis - Iga Swiatek si conferma inarrestabile anche a Roma

(Di lunedì 20 maggio 2024) Gli Internazionali BNL d’Italia sono ormai giunti al termine e tra i successi è stato annoveratol’ennesimo di Iga. La polacca numero 1 del mondo si è imposta ai danni di Aryna Sabalenka in quella che è stata una finale riedizione di quella di Madrid. In quel caso però le due avevano dato vita ad un incontro di livello altissimo. Sabato invece si sono limitate a due set,abbastanza veloci, in cui lasi è imposta per 6-2, 6-3. Igatrionfaagli Internazionali diIga– Photo credits via Twitter @rolandgarrosUna partita senza storia questa volta, con la Sabalenka che è sembrata patire la stzza molto più dell’avversaria.infatti sembra quasi una ...

La pioggia ha deciso, ieri, di cambia re le carte in tavola agli Internazionali d’Italia 2024 . Se il programma fosse stato concluso ieri, senz’altro non ci sarebbe stata la ricchezza di italiane che, invece, si ritrovano in campo quest’oggi sui ...

Giornata di ottavi di finale agli Internazionali BNL d’Italia 2024 . Iga Swiatek , numero uno al mondo a livello Wta, avanza in due set elimina ndo la tedesca Angelique Kerber col punteggio di 7-5 6-3. La polacca, in grande spolvero e capace di alzare ...

Inter, Zhang e il debito con Oaktree: domande e risposte - Inter, Zhang e il debito con Oaktree: domande e risposte - In caso contrario, Oaktree ha diritto per contratto a escutere il pegno che ha sul 99,6 per cento delle azioni dell’Inter: non solo il pacchetto di maggioranza in mano a Zhang, ma anche il 31 per ...

Ranking WTA: Swiatek vola, Collins punta alla top10 - Ranking WTA: swiatek vola, Collins punta alla top10 - La vittoria agli Internazionali BNL d'Italia di Roma consente a Iga swiatek di superare gli 11 mila punti in classifica. Danielle Collins sale ulteriormente e si ferma a una manciata di punti dalla to ...

Ranking ATP/WTA: Zverev supera Medvedev. Ok Jarry, risale Passaro - Ranking ATP/WTA: Zverev supera Medvedev. Ok Jarry, risale Passaro - Tennis | Diamo i Numeri | Il ritorno al successo in un Master 1000 dopo quasi tre anni (l’ultimo titolo risaliva a Cincinnati 2021) e un sorpasso importante effettuato nel ranking ...