(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “ha offerto al paese un indecentecon, condannato per omicidio. Bene che sia tornato in Italia ma la presidente non doveva inchinarsi, così ha disonorato lo Stato”. Lo scrive su X la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana. L'articolo CalcioWeb.

Chico Forti: Zanella (Avs), ‘da Meloni spettacolo indecente’ - chico forti: Zanella (Avs), ‘da Meloni spettacolo indecente’ - Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Meloni ha offerto al paese un indecente spettacolo con chico forti, condannato per omicidio. Bene che sia tornato in Italia ma la presidente non doveva inchinarsi, così ha ...

Europee, Meloni: «Il confronto tv dà fastidio Lo faremo in altri modi» - Europee, Meloni: «Il confronto tv dà fastidio Lo faremo in altri modi» - «Mi dispiace non ci sia stato il confronto» in tv con la segretaria del Pd Elly Schlein, "è un'occasione persa». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite ...

Chico Forti, il titolo del Fatto "vergognoso". Lisei: "Non rovinerà la festa" - chico forti, il titolo del Fatto "vergognoso". Lisei: "Non rovinerà la festa" - Dopo meno di 24 ore in Italia è stato trasferito in carcere a Verona chico forti, 65enne trentino rientrato sabato dopo 24 anni di prigione in ...